Çocuklar, balkonlar arasına kurdukları düzenekle mesajlaşıp, eğlendi - Son Dakika

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Çocuklar, balkonlar arasına kurdukları düzenekle mesajlaşıp, eğlendi
6 saat önce
BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan ilkokul öğrencisi 2 çocuk, kağıtlara yazdıkları mesajları balkonlar arasında kurdukları düzenek ile birbirine ileterek, eğlendi.
BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan ilkokul öğrencisi 2 çocuk, kağıtlara yazdıkları mesajları balkonlar arasında kurdukları düzenek ile birbirine ileterek, eğlendi.
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki karşılıklı apartmanlarda oturan Esma Esiner (9) ile arkadaşı Çağan Kutlu Özdemir (9), koronavirüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamayınca, ilginç bir eğlenceye imza attı. Balkondan balkona ip çeken çocuklar, kağıtlara yazdıkları mesajları bu düzenekle birbirlerine ileterek eğlendi. Çocukların bu ilginç eğlencesi sosyal medyada ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:02 Kaynak: DHA
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