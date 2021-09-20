Çocuklar Barış İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

21 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü kapsamında Çanakkale Belediyesi'nin destekleri ile İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi tarafından "Barışın Çocukları" etkinliği gerçekleştirildi.

18 Eylül 2021 Cumartesi günü Halk Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Turan Ünüvar ve M. İrfan Mutluay'ın yanı sıra Çanakkale Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Canan Ergun, Çanakkale Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri Sosyal Hizmet Uzmanı Hatice Okyar, İHD Çanakkale Şube Başkanı İnci İncesağır ile kentliler katıldı.

Çeşitli atölyeler ve oyunlar ile keyifli bir gün geçiren çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Gökhan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak; "Barışın kentinde, tam da bu kente yakışır bir etkinlikteyiz. Çanakkale Belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Yaşam Evleri, bu kente gelmiş, ama dil bilmeyen, çevreyi bilmeyen, Çanakkaleli olmayan ve özellikle de savaştan kaçmış olan insanlar ve aileleri ile ilgili çok önemli etkinlikler yapılıyor. O etkinliklerin sonucunda da bugün burada, bütün çocukları buluşturup, onlarla birlikte etkinlik gerçekleştiriyorlar" dedi.

Çocukların etkinlikte barış ile ilgili düşüncelerini paylaştığını belirten Başkan Gökhan; "Çocuklar burada barışla ilgili duygularını yazıyor. Tavsiye ederim onları okuyun. Çocuk için din, dil, ırk, cinsiyet yok. Çocuk, çocuktur. Barış, bir arada olma, birbirimize saygı gösterme kültürüdür. Biz de bunu Çanakkale'de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunu belediye için söylemiyorum, bütün Çanakkale insanları 'Barışın Kenti' sloganına alıştı" dedi.

20. 09. 2021 17: 13