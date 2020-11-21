Çocuklar başkentin tarihi simgelerini boyayarak öğrenecek - Son Dakika

Çocuklar başkentin tarihi simgelerini boyayarak öğrenecek

21.11.2020 16:35
Çocuklar başkentin tarihi simgelerini boyayarak öğrenecek, System.String[]

Ankara Kent Konseyi (AKK), çocuklara başkentin tarihi binaları, simge mekanları ve doğal güzelliklerinin yer aldığı "Boya Boya Ankara" kitabını dağıttı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), çocuklara başkentin tarihi binaları, simge mekanları ve doğal güzelliklerinin yer aldığı "Boya Boya Ankara" kitabını dağıttı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığının desteğiyle hazırlanan kitap, 5-12 yaş grubundaki özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi.

Öğrenciler, boyama sayfalarındaki QR kod sistemiyle boyadıkları yerlerin hikayesini sesli olarak dinleyebilecek, sayfanın altında bulunan diğer QR kod ile Anıtkabir, Ankara Kalesi, Çubuk Barajı ve Hitit Güneşi gibi kentin simge yerlerine nasıl gidileceğini keşfedecek.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara ve çevresinin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerin yeterince bilinmediğini belirtti.

Bu durumun kent ile duygusal bağ kurmayı zorlaştırdığını vurgulayan Yılmaz, "Bu kitapla 5-12 yaş grubu çocuklarımızın ilgisini çekerek onlara farklı bir Ankara deneyimi yaşatmayı hedefledik." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Ankara, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar başkentin tarihi simgelerini boyayarak öğrenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Kadın muhabir, uyuşturucu tacirlerinin yakınları tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu
Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı         
16:43
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Ankara'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu Ankara'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu         
14:51
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz         
14:16
Memurlarla iş birliği yapıp dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi Memurlarla iş birliği yapıp dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi         
14:01
Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın         
12:53
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı yüzde 60 zamlandı Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı yüzde 60 zamlandı         
10:52
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 17:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar başkentin tarihi simgelerini boyayarak öğrenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei