Çocuklar başkentin tarihi simgelerini boyayarak öğrenecek - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi (AKK), çocuklara başkentin tarihi binaları, simge mekanları ve doğal güzelliklerinin yer aldığı "Boya Boya Ankara" kitabını dağıttı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığının desteğiyle hazırlanan kitap, 5-12 yaş grubundaki özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi.

Öğrenciler, boyama sayfalarındaki QR kod sistemiyle boyadıkları yerlerin hikayesini sesli olarak dinleyebilecek, sayfanın altında bulunan diğer QR kod ile Anıtkabir, Ankara Kalesi, Çubuk Barajı ve Hitit Güneşi gibi kentin simge yerlerine nasıl gidileceğini keşfedecek.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara ve çevresinin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerin yeterince bilinmediğini belirtti.

Bu durumun kent ile duygusal bağ kurmayı zorlaştırdığını vurgulayan Yılmaz, "Bu kitapla 5-12 yaş grubu çocuklarımızın ilgisini çekerek onlara farklı bir Ankara deneyimi yaşatmayı hedefledik." ifadesini kullandı.