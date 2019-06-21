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Çocuklar basketbolu üniversitede öğreniyor

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde açılan yaz okulunda minikler basketbol öğreniyor.

Çocuklar basketbolu üniversitede öğreniyor, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde açılan yaz okulunda minikler basketbol öğreniyor.

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından açılan kurslarda 7-17 yaş arasındaki bütün çocuklar keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Her dönemi 3 hafta süren kurslarda öğrencilere teorik basketbol, kitap okuma ve uygulama eğitimleri veriliyor. Yaz Okulu'nun antrenörlüğünü üstlenen Dr. Öğr. Gr. Zaim Alparslan Acar, kursların sadece yaz aylarında dönemlik olarak açıldığını, bunun dışında yıl içerisinde her ay kurslara devam etiklerini söyledi.

Yaz uygulaması için bir sonraki dönemin Temmuz ayı içerisinde başlatılacağının bilgisini veren Acar, "Açtığımız basketbol yaz okulu ile 7-17 yaş arasındaki çocuklarımıza basketbolun temel uygulamaları hakkında eğitimler veriyoruz. Buraya gelen öğrencilerimize 3 hafta boyunca teorik bilgiler, kitap okuma faaliyeti ve uygulama yaptırıyoruz. Hafta için her gün süren derslerimizde çocuklar hem eğleniyorlar, hem basketbolun kurallarınıöğreniyorlar hem de arkadaşlarıyla basketbol oynama fırsatı yakalıyorlar" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
Uludağ Üniversitesi, Bursa, basketbol, Spor
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