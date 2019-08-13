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Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor

27 dakika önce

Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyorKİLİS - Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.

Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor, System.String[]
Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor
KİLİS - Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.
Kilis'te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın üçüncü gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Türk ve yabancı uyruklu çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 10:46 Kaynak: İHA
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