Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor
27 dakika önce
Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyorKİLİS - Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.
Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 10:46 Kaynak: İHA
KİLİS - Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.
Kilis'te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın üçüncü gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Türk ve yabancı uyruklu çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.
Binali Yıldırım'dan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısının da, Erdoğan'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı Norveç'te camiye saldıran Philip Manshaus yediği dayaktan tanınmaz hale geldi