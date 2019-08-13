Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor
1 saat önce
Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.
Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor. Kilis'te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın üçüncü gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Türk ve yabancı uyruklu çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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