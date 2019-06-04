Son Dakika Haberleri: Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı

26 dakika önce

İZMİR'de bayram tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu.

Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı, System.String[]
İZMİR'de bayram tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde hissedildiği İzmir'in Seferihisar ilçesinde de denizin ve kumun tadını, en çok çocuklar çıkardı.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki plajlar uzun bayram tatilini deniz kenarında geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Tatilin ilk günlerinden itibaren her yaştan tatilcinin bulunduğu plajlar renkli görüntülere sahne oldu.
Yaz tatiline kısa bir süre kala okula bayram arası vermenin mutluluğunu yaşayan 10 yaşındaki Zehra Egi, masmavi deniz ve sıcak kumun keyfini sürenlerden biri oldu. Egi, "Bayram tatili için Dikili'den geldik. Burasının denizi çok güzel. Çok beğendik ve çok eğleniyoruz" dedi.
Seferihisar'a teyzesini ziyarete geldiğini anlatan Metin Efe Dönmez de " Ankara'dan teyzemleri ziyaret etmek için geldik. Dokuz gün kalacağız. Çok mutluyum" diye konuştu. Oğluyla birlikte keyifli bir tatile başlamanın mutluluğunu yaşayan baba Serkan Dönmez de Seferihisar'ı çok beğendiklerini anlattı.
İşi için İstanbul'da bulunan ve bayram tatili için İzmir'e geldiğini belirten Elvan Güler ise "İstanbul'da yaşıyorum. Bir haftalığına buradayım. Hem aile ziyareti yaptım hem çocuğum denize giriyor hem de dinleniyorum" diye konuştu.
Torunlarını deniz kenarından izleyen Ayten Gülsever, "Bayram tatili için Kayseri'den kızımın yanına geldim. Kumun içine oturdum torunlarımı izliyorum" dedi.
Hasan Doğru da  "Ankara'dan geldim. Buranın denizini çok seviyorum. İnsanları da iyi ve çok sıcak" diye konuştu.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
Seferihisar, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı 10 ülke bugün bayramı kutluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:14:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]