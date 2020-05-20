Çocuklar Bebek Parkı'nda güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile ikinci defa sokağa çıkıp güneşli havanın tadını çıkardılar.

Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan'dan beri 20 yaş altındaki çocukların sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altı sokağa kısıtlaması hakkında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda bugün ikinci defa 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile sokağa çıkmayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, sokağa çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı. Anne ve babaları ile birlikte sokağa çıkan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, Bebek Parkı'nda eğlenmenin tadını çıkardı.