- Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan - Son Dakika

- Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan

07.01.2021 10:31

- Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara "Bir Yumak Mutluluk" projesini hayata geçirerek çocukların kışın üşümemesi için kolları sıvadı.

- Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak

Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara "Bir Yumak Mutluluk" projesini hayata geçirerek çocukların kışın üşümemesi için kolları sıvadı.

Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel ve yönetimi tarafından yaklaşık bir haftadır ön çalışması tamamlanarak 2. sosyal sorumluluk projesi olan "Bir Yumak Mutluluk" sayesinde kış ayının zor şartlarında çocuklar üşümesin diye ailelerin ve gönüllülerin desteğiyle atkı ve bere örülerek dağıtımı gerçekleştirilecek. Özellikle Ünye'de ihtiyaç sahibi aile ve çocukların kış şartlarında yaşadıkları zorluklar düşünülerek hayata geçirilen proje, örgü yapan anne ve Kızılay gönüllülerinde büyük desteğini aldı.

"Her şey çocuklar üşümesin diye"

Ev hanımlarıyla beraber kışın soğukta çocuklar üşümesin diye birer atkı ve bere örmeye karar verdiklerini söyleyen Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Biz Kızılay Kadın Kolları olarak birçok ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara ulaştık. Bizler çocuklarımız için neler yapabiliriz diye bir projeyi hayata geçirmeyi hedefledik. Projemizin adı 'Bir Yumak Mutluluk' projesi olarak hayata geçirdik. Tabii, bunu ev hanımlarımızla beraber kışın soğukta çocuklarımız üşümesin diye birer atkı ve bere örmeye karar verdik. Burada örme işlerimizde ev hanımlarımız ve Kızılay gönüllülerimiz var. Ancak pandemi nedeniyle buraya herkesi çağıramadık ancak şu an evlerinde örgü işini yapan 50'ye yakın bayanlarımız var. Bir hafta süre içerisinde ördüğümüz atkı ve berelerimizi ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırmış olacağız. Buradan bütün ev hanımlarımıza seslenerek bizlere örgü için destek olmak isteyenler sosyal medya üzerinden ulaşabilir ve ne kadar atkı ile bere yapabilirsek çocuklarımızın yüreklerine o kadar dokunabiliriz" dedi.

"60 aile ile 200 atkı ve bere dağıtacağız"

Ev hanımlarıyla birlikte bir hafta içerisinde dağıtımını planladıklarını ifade eden Gürel, "Biz şu an örme ile alakalı bütün arkadaşlarımıza bahsettik. Bere ve atkı olarak bizlerin bir sayı sınırı yok. Ne kadar çok olursak o kadar çocuklarımızda mutluluğu hak ediyorlar. Biz yaklaşık 60 ev hanımlarımızla beraber bu projeye başladık. Hedefimiz 200 atkı ve bere yapmak olacaktır. Tabi sosyal medya üzerinden bizleri görerek atkı veya bere vermek isteyenleri kabul edeceğiz. Bir hafta sonra ise bu atkı ve bereleri çocuklarımıza giydirerek onları sevindireceğiz. Zaten bu projenin bir haftadır ön çalışmasını yapmıştık. Çevremizin de desteğiyle yünleri ve ellerinde bulunan örülmüş atkıları gönderdiler. Tabii, bunun haricinde olan yünlerimizde toplanarak çocuklarımız için örülmeye hazır hale getirilecek" diye konuştu.

"Çocuklarımızın üzülmesi bizleri de yaraladı"

Çocukların yüzünü güldürmek ve ufakta olsa bir tebessüm oluşturabilmek kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Ünye Kızılay Kadın Kolları Medya Sorumlusu Suna Yerlikaya ise, "Saha çalışmalarımızda ihtiyaç sahibi ailelere çok fazla ulaştık. Çocuklarımızın üzgün halleri burada bizleri de derinden yaraladı. Onların yüzünü güldürmek veya ufakta olsa bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok büyük bir mutluluk olacaktır. Anneler ve burada bulunan gönüllülerimizle beraber bu projeyi başlattık. Tabii, burada çocuklarımız için yapılanlar onların yaralarını çok sarmayacaktır ancak sonuçta bizler bir gülücükte olsa bunun için projemizle beraber yola çıktık. Biliyoruz ki birçok anneler ve kadınlarımız birilerine el uzatmak istiyor. O ailelerimizde bu projenin vesilesiyle birçok çocuğumuzun yüzünü güldürebilirler" şeklinde konuştu.

Yapılan örgülerin ardından bere ve atkılar Ünye'de bulunan çocuklara dağıtılacak.

- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan
- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan
- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan
- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan
- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan
- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan
- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan
- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan
- Çocuklar bir yumak mutluluk yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan

Kızılay, Kadın, Karar, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Çocuklar 'bir yumak mutluluk' yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi
ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur         
10:37
Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı         
10:19
ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Önce apar topar evlerinden oldular, ardından eşyaları çalındı! Boş binalardaki hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi Önce apar topar evlerinden oldular, ardından eşyaları çalındı! Boş binalardaki hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi         
09:34
Komşuların Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı         
09:14
Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı         
08:58
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 10:58:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak- Yumaklar annelerden, mutluluk çocuklardan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei