Son Dakika Haberleri: Çocuklar bu fuarı çok sevdi
Son Dakika Güncel Çocuklar bu fuarı çok sevdi - Son Dakika

Çocuklar bu fuarı çok sevdi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğunun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor.

Çocuklar bu fuarı çok sevdi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğunun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Hafta içi öğrencilere yönelik programların düzenlediği kitap fuarında bu kez çocuk gülücükleri hakim oldu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 50'si yerel olmak üzere 200'e yakın şair-yazarın ve 160 yayın evinin katılımıyla düzenlediği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na katılım sürüyor. Hafta sonu çevre illerden ailelerin akın ettiği fuarda hafta içi günlerde de öğrencilere yönelik gezi programları düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde fuarı gezen çocuklar ilgi duydukları kitaplara yönelirken, kimi öğrenciler de daha önceden aileleri ile geldiği fuarı arkadaşlarına tanıttı. Kitap okumaya yönelik sevgilerini aktaran Şanlıurfalı çocuklar, "Kitap okumak bizim dünyamızı geliştiriyor. Bu fuarda da istediğimiz kitapları bulabildik. Çok güzel bir program oldu bizim için. Tüm Şanlıurfalı çocukların da bu fuarı mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.


3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 1 Aralık'a kadar her gün farklı okur yazar buluşmaları ve söyleşilerle devam edecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nevşehir'e şehit ateşi düştü
Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı? İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar bu fuarı çok sevdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]