Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor - Son Dakika

Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor

27.05.2021 10:45

Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler uluslararası müzik lisesi mezunu sayılıyor Eskişehir Müzik Okulu projesi ile minikler piyanodan kemana birçok enstrümanı çalmaya çok küçük yaşlarda başlayarak hem her yıl verdikleri konserlerle...

Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor

Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler uluslararası müzik lisesi mezunu sayılıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Müzik Okulu projesi ile minikler piyanodan kemana birçok enstrümanı çalmaya çok küçük yaşlarda başlayarak hem her yıl verdikleri konserlerle özgüvenlerini arttırıyor, hem de isterlerse uluslararası geçerliliği olan London College of Music sertifika programına giriyor.

Eskişehir Çağfen Koleji ve Polka Music Production ortaklığında yapılan Eskişehir Müzik Okulu projesi, 15 Haziran 2020'den beri müzisyen yetiştiriyor. Birçok açıdan faydası olması nedeniyle küçük yaşlarda başlanması önerilen eğitimin sonunda öğrenciler, öğrendikleri parçalarla konserler veriyor. Küçük yaşta enstrüman çalmaya başlamanın ve verilen bu konserlerin çocukların özgüveninin gelişmesi açısından birçok yararı olduğunu söyleyen Polka Music Production kurucusu Özlem Yıldırım, eğitimleri sonunda London College of Music ile yapılan anlaşma ile uygulanan sertifika programını tamamlayan öğrencilerin uluslararası alanda müzik lisesi mezunu sayıldıklarını ve bu mesleği yurtdışında da yapabileceklerini aktardı.

"Üzerinde durduğumuz en temel konu konser vermek."

Eskişehir Müzik Okulu projesini anlatan Yıldırım, yaptıkları sertifika programının önemini dile getirdi. Uluslararası geçerliliği olan bu sertifika programı ile öğrencilerin eğitim sonunda yurtdışında da bu mesleği yapabileceklerine değinen Yıldırım, "Derslerimize 15 Haziran 2021'de başladık. Enstrüman dersleri yapıyoruz ve üzerinde durduğumuz en temel konu da konser vermek. Biz her dönem öğrencileri bir konsere hazırlıyoruz. Bu konserlere kadar da bire bir dersler yapıyoruz. Bütün hocalarımızın konservatuvar mezunu sanatçılar olmasından dolayı burada yarı zamanlı konservatuvar gibi bir disiplinle çalışıyoruz. Bu doğrultuda London College of Music ile bir anlaşma yaptık. Bu, 8 seviyeden oluşan bir sertifika programı. Bu 8 seviyeyi tamamladığınızda uluslararası alanda müzik lisesi mezunu sayılıyorsunuz. Bu sertifikayla ayrıca eğitmenlik de yapabiliyorsunuz. Uluslararası geçerliliği olan bir sertifika olduğu için yurtdışında da bu mesleği yapabiliyorsunuz. Aslında ikinci meslek olarak da düşünülebilir" dedi.

"Konserler basit gibi görünse de çocuğun özgüvenini arttırması için çok önemli"

Küçük yaşlarda enstrüman çalmanın çocuklara olan faydalarından bahseden Özlem Yıldırım, dönem sonlarında verilen konserlerin çocukların özgüvenleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Ebeveynlerin de bu durumdan memnun olduğunu söyleyen Yıldırım, konuyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:

"Eğitimlere 6 yaş ile başlıyoruz ama 4 yaş civarında daha küçük öğrencilerimiz de oldu. Bizim 6 yaşta ısrar etmemizin sebebi, öğrencilerin okul ortamı görmüş ve öğretmenlerle birebir diyalogları olması. Ama küçük yaş grubuyla da çalışıyoruz. Biz bu grubu direkt piyano öğretmenimize yönlendiriyoruz. Çünkü piyano ana sanat dalı olarak geçer ve küçük yaşta başlayan çocuklar için keman, viyolonsel gibi yaylı çalgılarda parmakların belli bir süre nasır olması gerektiğinden can acıtıcı olabilir. Hem bu yüzden hem de ilk başta kulak eğitiminin gelişmesi için 6 yaştan küçük olan öğrencileri piyano eğitmenimize yönlendiriyoruz. Velilerimiz de özellikle konserler konusunda memnunlar. Konserler basit gibi görünse de çocuğun özgüvenini arttırması için çok önemli. Çünkü sahnede hata yaptıklarında da alkış alırlarken de tek başlarınalar."

"Derslerden ötürü yorulduğumda direkt enstrümana koşuyorum"

Eskişehir Müzik Okulu projesi ile eğitim gören Zeynep ve Yusuf Şahin kardeşler, daha küçük yaşlarda enstrüman çalmaya başlamalarının ve müzikle ilgilenmenin olumlu yanları hakkında konuştu. 5 yaşından beri enstrüman çaldığını belirten 11 yaşındaki Zeynep Şahin, "İki yıl piyano çaldım, 8 yaşında da keman çalmaya başladım, hala da keman çalıyorum. Enstrüman çalmak beni çok rahatlatıyor. Derslerden ötürü yorulduğumda direkt enstrümana koşuyorum. Kafamı boşaltıyor, rahatlatıyor. Herkesin enstrüman çalmasını isterim" dedi. Okulunu ve öğretmenlerini sevdiğini söyleyen 7 yaşındaki Yusuf ise piyano ile birçok şarkıyı çalabildiğini ve ileride müzisyen olmak istediğini aktardı.

"Özellikle pandemi döneminde çok yararını gördük"

Çocuklarının küçük yaşlarda enstrüman eğitimi almaya başlamalarından dolayı memnun olduğunu belirten anne Neşe Şahin ise müziğin dersler, sosyal hayat gibi birçok konuda fayda sağladığını gördüklerini şu sözlerle anlattı:

"Çocuklarım piyano ve keman dersleri alıyorlar. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi almalarını biz istedik, yönlendirdik. Müziğin çocuklarımızın derslerine, sosyal hayatlarına ve kendilerini ifade etmeleri açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde biz çok yararını gördük. Duygularını dışarı vurmak için piyano ve keman çalmak onlar için çok iyi oldu.

Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor
Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor
Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor
Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor

Eskişehir, Haziran, Konser, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar bu okulda küçük yaşta konservatuar eğitimi alıyor - Son Dakika


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