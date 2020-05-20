Çocuklar bu sefer parklara değil bayram alışverişine çıktı - Son Dakika

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da 0-14 yaş gurubu çocuklara 4 saat sokağa çıkma izni verilmesinin ardından bu hafta ikinci kez sokağa çıkan çocuklar parklara değil bayram alışverişine çıktı.



Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulanan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından geçtiğimiz hafta 0-14 yaş gurubu çocuklar ilk kez sokağa çıkmış en çokta parklarda oynamışlardı. Bu hafta 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkan çocuklar bu sefer parkları değil bayram alışverişini tercih etti. Küçük çocuklar bebek arabasında, büyük çocuklarda anne ve babalarının elinden tutarak saatler tam 11.00'ı gösterdiğinde mağazaların yolunu tuttu. Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden Ambaryolu'nda polisin megafonlarla sürekli uyarı yapması ve devriye gezmesine rağmen bazı mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu ve sosyal mesafe kuralına ise uyulamadı.



81 ilde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da 4 günlük bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen bu denli bayram alışverişi yapılması ise şaşkınlıkla karşılandı.



Öte yandan sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle de kent merkezinde yoğunluğun oluştuğu parklar, görevliler tarafından şeritler çekilerek kapatıldı. - AFYONKARAHİSAR