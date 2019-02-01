Çocuklar Bu Sergiyi Çok Sevdi
1 saat önce
İzmir'in ilk ve tek deniz canlıları merkezi olma özelliği olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi, sömestr boyunca Mavibahçe'de sergileniyor.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi katkılarıyla oluşturulan, nesli tükenmekte olan balıkları ve çok farklı türleri içinde barındıran koleksiyon, 'Yalnız Balığın Hikâyesi' temasıyla büyük ilgi görüyor.
Deniz canlılarının tanıtımı anlamında ülkemizdeki eksikliği gidermek üzere İKÇÜ bünyesinde kurulan Merkez,4 Şubat 2019 tarihine kadar MaviBahçe'ye taşındı. Sergi, öğrencileri farklı deniz canlıları ile tanıştırmanın yanında; doğaya karşı sevgi ve tüm canlı çeşitlerine karşı farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.
300 türden fazla deniz canlısının sergilendiği Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi,Hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10:30-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında, İKÇÜ'de de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:55 Kaynak: Bültenler
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