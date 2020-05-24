Çocuklar büyüklerinin bayramını telefondan görüntülü kutladı - Son Dakika

Bilecik'te birçok çocuk, büyüklerinin Ramazan Bayramı'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı evlerinden telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Bilecikli çocuklardan heyecanla bayramlıklarını giyen Doruk ve Derin Naz Özdemir kardeşler, İstanbul'da yaşayan dedeleri Yılmaz Çankaya ile görüntülü görüşme yaptı.

Dedelerini çok sevdiklerini ve özlediklerini söyleyen kardeşlerden Doruk, "Koronavirüs bitince ilk olarak seni görmeye geleceğiz. Bayram harçlıklarımızı gelince alırız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Çankaya da "Bayram gelemediğiniz için çok üzüldüm. Bu hastalık bir an önce bitsin, gelin İstanbul'a. Beraber tatile gideriz. Siz de evde kalın ve annenizin, babanızın sözünü dinleyin. Sizleri bol bol öpüyorum, bayramınızı kutluyorum." diye konuştu.

Bilecik Hürriyet Mahallesi'nde oturan Ahmet ve Esma Bolat çiftinin 8 yaşındaki oğlu Ali Emir de Tokat'taki dedesi İbrahim Çelik'i yine görüntülü aradı. Ali Emir dedesine seslenerek, "Ellerinden öpüyorum, bayramın kutlu olsun. Bayram harçlığımı sakla." dedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Yusuf Kaymaz da Düzce'de yaşayan anneannesi Zekiye Bayram ile görüntülü telefonla görüştü.