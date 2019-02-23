Son Dakika Haberleri: Çocuklar Camide Buluşuyor" Etkinliği

Çocuklar Camide Buluşuyor" Etkinliği

1 saat önce

Kilis'te İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından düzenlenen "Çocuklar Camide Buluşuyor" adlı etkinlikte Türk ve Suriyeli çocuklar bir araya geldi.

Çocuklar Camide Buluşuyor
Kilis'te İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından düzenlenen "Çocuklar Camide Buluşuyor" adlı etkinlikte Türk ve Suriyeli çocuklar bir araya geldi.

Kilis İhlas Camisi'nde yapılan etkinliğe, 3-14 yaşlarındaki 20 Türk ve 10 Suriyeli çocuk katıldı.

Kilis İHH Çocuk Sorumlusu Aslı Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara, camileri ve dini öğretmek adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bugün ilkini gerçekleştirdikleri programda çocuklarla bir araya geldiklerini ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

"İlk olarak caminin din görevlisi çocuklara caminin tarihi ve yapılışı hakkında bilgi verdi. Daha sonra namazın dindeki yeriyle ilgili bilgiler aktardı. Çocuklarla kör ebe, halat çekme ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynadık. Son olarak ikindi namazında çocuklarımızla saf tutup namaz kılacağız. İnsani Yardım Vakfı olarak bu tür etkinlikleri sürekli olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu etkinliği haftada bir gün düzenleyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:34 Kaynak: AA

İHH, Kilis, Güncel
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