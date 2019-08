Çocuklar, çamurdan ev yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından Tarsus Gençlik Kampında her hafta sonu gerçekleştirilen "Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor" etkinliğinde bu hafta çocuklar çamurdan ev yaptı.

Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor" etkinliği, bu hafta sonu da birinden güzel ve renkli aktivitelere sahne oldu. Çocuklara bu haftanın sürprizi çamurdan ev yapma etkinliği oldu. Çamurdan ev yapan çocuklar hem farklı bir aktivite denemenin heyecanını yaşadı hem de kirlenmeye aldırmadan özgürce oynamanın tadını çıkardı. Çocukların, çamurdan ev yapması için tel örgü ve çelik konstrüksiyonlarla kerpiç ev modeli oluşturuldu. El arabalarıyla çamur taşıyıp, evin her yerini çamurla kaplayan çocuklar, çamurdan evin üstüne de topladıkları küçük taşlarla "MBB" yazdı.



Çocuklar, etkinlikte ayrıca kovayla su doldurma yarışı, değnek kapmaca oyunu ve tahta bacak üstünde yürüme yarışında da gönüllerince eğlendi.



"Çocuklar telefondan, tabletten uzak mutlu bir gün geçirdi"



Doğayla iç içe konsepti ve çocuklara sunduğu sayısız eğlence alanı ile Tarsus Gençlik Kampı, yine çocukların ve ailelerin gözdesi oldu. Yaz tatili için İstanbul'dan Mersin'e gelen ve oğlunu güzel vakit geçirmesi için Tarsus Gençlik Kampı'na getiren sınıf öğretmeni Ebru Çelik, "Etkinlik çok güzeldi. Çocuklar çok mutlu oldular, eğlendiler. Telefondan, tabletten uzak bir gün geçirdiler. Yarıştılar, çamurla oynadılar. Tüm bunların dışında görevli herkes çok cana yakın ve çok iyiler. Çocuklarımıza da çok güzel davranıyorlar. Etkinlikten oğlum da ben de çok memnun kaldık" dedi.



"Bundan sonra yapılacak tüm etkinlikleri takip edeceğiz"



Etkinliği sosyal medyadan öğrenen ve oğlu Emir Botan Kaplan'ı getiren Muhammet Kaplan, kamp alanını ve yapılan etkinlikleri değerlendirdi. Muhammet Kaplan, şunları söyledi:



"Etkinliğe ilk defa geliyorum. Kamp alanı hem çocuklar hem de yetişkinler için çok güzel. Sosyal medyadan etkinliği görünce hemen planımızı yaptık, geldik. Çok beğendik. Bundan sonra yapılacak tüm etkinlikleri takip edip gelmeyi düşünüyoruz. Çocuklar, günümüzde maalesef doğadan, tabiattan çok uzak yaşıyorlar. Biz bu tür etkinlikleri elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama çok başaramıyoruz. Yerel yönetimlerin bu tür sosyal etkinlikleri olduğu zaman kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerde çocukların doğayla, hayvanlarla, suyla buluşması gelişimlerine olumlu katkı sağlıyor. Bu ve buna benzer etkinlikleri hayata geçirdiği için Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz."



"Etkinliğe sürekli gelmek istiyoruz"



Zorlu survivor parkurunda arkadaşını geçerek kazanmanın mutluluğunu yaşayan 14 yaşındaki Nilay Türhan ise "Survivor parkuru çok zorluydu. Arkadaşım benden öndeydi ama ben onu geçip kazandım. Survivordan önce kovayla su taşıma ve değnek kapma yarışı yaptık. İlk defa bu etkinliğe geliyorum. Çok eğlendim. Bir kez daha gelmek istiyorum" diye konuştu.



Annesi ve babası çalıştığı için torunu Armina Gül'ü Tarsus Gençlik Kampı'na getiren Halime Yalçındağ da "Etkinliği çok beğeniyoruz. Gerçekten çok güzel. İlk kez geldik ve etkinliğe sürekli gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Sayısız etkinlik her hafta çocukları bekliyor



Trekking, küçük survivor parkuru, yapay kanalda kano, yapay şelale, suda yürüyüş, köpük dansı, komando yürüyüşü ve bardakla ritim tutma gibi macera dolu etkinliklerin yanı sıra masal anlatma, yüz boyama ve resim çizme aktivitelerine çocuklar ücretsiz ulaşıyor.



Çocuklar, hayal dünyalarını geliştirecek etkinliklerle dolu kamp alanında aynı zamanda doğa ve hayvanlarla da iç içe zaman geçiriyor. Tüm aktivitelerin ücretsiz sağlandığı etkinliğe şahsi araç olanağı olmayan aileler, şehir merkezinden ve ilçelerden sağlanan ücretsiz servislerle de katılım sağlayabiliyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için servis saatleri ve kalkış yerleri Facebook, Instagram ve Twitter'da Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun sayfalarında yer alıyor. - MERSİN

