Çocuklar çektikleri video ile uyardılar 'Evde Kalın' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar çektikleri video ile uyardılar 'Evde Kalın' - Son Dakika

Çocuklar çektikleri video ile uyardılar 'Evde Kalın'

6 saat önce

Dünyayı saran Korona virüs tehdidine karşı her kesimden yapılan "EvdeKal" çağrısına Sınav Koleji Müzik öğretmeni Konservatuar bölümü mezunu Gizem Çavdar ve öğrencileri de bir video çekerek yaşlılara çağrıda bulundu.

Çocuklar çektikleri video ile uyardılar 'Evde Kalın', System.String[]

Dünyayı saran Korona virüs tehdidine karşı her kesimden yapılan "EvdeKal" çağrısına Sınav Koleji Müzik öğretmeni Konservatuar bölümü mezunu Gizem Çavdar ve öğrencileri de bir video çekerek yaşlılara çağrıda bulundu.


Öğrenciler "Sanatilekal,sağlıkla kal ve EvdeKal" diyerek tüm Türkiye'ye seslendi. Sınav Koleji Müzik öğretmeni Konservatuar bölümü mezunu Gizem Çavdar, yaptığı açıklamada; "Malumunuz müziğin eğitimi dijital ortamdan zor oluyor, ama ben öğrencilerim ile bu süreci fırsata çevirmek zorundaydım. Her biri bu zor süreçte evlerinde çalışmaya devam ettiler, videolar çektiler, takıldıkları yeri görsel olarak yolladılar, görüntülü konuşarak iletişim sağladık ve yılmadan devam ediyoruz derslerimize. Evde kalıp sanat ile kendilerini koruyabileceklerini biliyorlar. Okullarını çok özlüyorlar, arkadaşlarını vs. Ama evde kalmaları gerektiği bilincine sahipler. Siz yetişkinler de lütfen evde kalın!" dedi. - ZONGULDAK

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:28 Kaynak: İHA

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