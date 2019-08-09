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Çocuklar çeşme oluğunda yüzerek serinledi

28 dakika önce

Çocuklar çeşme oluğunda yüzerek serinledi -Çeşme oluğunda yüzen çocuklar ardından güneşlenerek rahatladıYOZGAT - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, mahalle çeşmesinin oluğunda yüzüp çeşme kenarında güneşleniyor.

Çocuklar çeşme oluğunda yüzerek serinledi
- Çeşme oluğunda yüzen çocuklar ardından güneşlenerek rahatladı
YOZGAT - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, mahalle çeşmesinin oluğunda yüzüp çeşme kenarında güneşleniyor.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Danlıdağ Mahallesi'nde bulunan bir çeşmenin oluğunda yüzen çocuklar, sıcak havalarda serinlemenin keyfini yaşıyor. Sıcak havaların etkisini gösterdiği Yozgat'ta, çocuklar kendilerine göre serinleme yöntemiyle dikkatleri üzerilerine çekiyor. Bir grup çocuk, arkadaşlarıyla birlikte mahallelerinde bulunan çeşmenin oluğunda yüzmenin tadını çıkarıyor. Yüzerek serinleyen çocuklar daha sonra çeşme kenarındaki duvarın üzerine yatarak güneşlenmeyi de ihmal etmiyor. İlçelerinde havuz bulunmayan çocuklar, kendilerine has serinleme yöntemi ile Anadolu'da çocuk olmanın hakkını veriyor.
Yazın serinlemek amacıyla mahallelerinde bulunan çeşmenin oluğuna girdiğini söyleyen Furkan Gök, "Hava çok sıcak, mahalle çeşmesinde yüzüyoruz ve duvarda da güneşleniyoruz. Belediye başkanımızdan havuz istiyoruz, demiştik seneye yapacaktı. Havuzumuz yapılsın biz olukta yüzmeyiz havuzumuzda yüzeriz" dedi.
Eren Aydemir ise "Belediye başkanımız bize havuz yaptıracak, o zamana kadar çeşmede yüzüyoruz. Havuzumuz olsa çeşmede yüzmeyiz. Çok güzel bir duygu arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz" şeklinde konuştu.
Aydıncık, Yozgat, Çeşme, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
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