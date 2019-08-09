Son Dakika Haberleri: Çocuklar çeşmede serinliyor
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Çocuklar çeşmede serinliyor

1 saat önce

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, çeşmelerde serinliyor.

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, çeşmelerde serinliyor.
Hava sıcaklığının arttığı ilçede çocuklar, yüzme havuzu olmadığından serinlemek için mahalle çeşmelerini tercih ediyor. Çocuklar, çeşmenin duvarını da şezlong gibi kullanıyor.
Çocuklardan Furkan Gök, çeşme önündeki yalakta yüzerek serinlediklerini söyledi.
Duvar üzerine yatarak güneşlendiklerini ifade eden Gök, "İlçemizde havuz yok. Belediye başkanımızdan havuz yaptırılmasını istiyoruz." dedi.
Aydıncık, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:30 Kaynak: AA
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