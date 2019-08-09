Çocuklar çeşmede serinliyor
1 saat önce
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, çeşmelerde serinliyor.
Yozgat Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:30 Kaynak: AA
'ın Aydıncık
ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, çeşmelerde serinliyor.
Hava sıcaklığının arttığı ilçede çocuklar, yüzme havuzu olmadığından serinlemek için mahalle çeşmelerini tercih ediyor. Çocuklar, çeşmenin duvarını da şezlong gibi kullanıyor.
Çocuklardan Furkan Gök, çeşme önündeki yalakta yüzerek serinlediklerini söyledi.
Duvar üzerine yatarak güneşlendiklerini ifade eden Gök, "İlçemizde havuz yok. Belediye başkanımızdan havuz yaptırılmasını istiyoruz." dedi.
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