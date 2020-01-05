Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk'la öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk'la öğreniyor - Son Dakika

Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk'la öğreniyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor.

Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk'la öğreniyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor.


Bu kapsamda Orhangazi İlkokulu, Necdet Islar İlkokulu ve Mustafa Kemal Paşa ilkokulunda gerçekleştirilen çevre eğitimleriyle 255 öğrenciye çevre bilinci kazandırıldı. Tomurcuk tarafından verilen eğitimlerde minik öğrencilerin çevre bilincini eğlenirken öğrenmesi sağlandı. Eğitimlerini tamamladıklarına dair sertifikalarını alan çocuklar Tomurcuk'la hatıra fotoğrafı çekildi. Artık çevre bilincinin farkına varan ve bu konuda eğitimli olan öğrencilere ise Tomurcuk tarafından hediyeler verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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