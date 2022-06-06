Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler - Son Dakika
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Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler

06.06.2022 14:40

Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık, atık yönetimi ve doğa dostu tüketim konularında çocukları eğlendirerek bilinçlendiriyor.

Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık, atık yönetimi ve doğa dostu tüketim konularında çocukları eğlendirerek bilinçlendiriyor. Düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, sıfır atık yaklaşımını oynayarak ve bizzat deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu yıl teması "Sıfır Atık" olarak belirlenen hafta da 81 ilde olduğu gibi Balıkesir'de de doğa yürüyüşü ve çevre etkinlikleri gerçekleştirildi. Avlu Yaşam Merkezi'nde kurduğu stantta çocuklara sıfır atık yaklaşımı, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ayrıca şehri turlayarak sokak hayvanlarına klinik hizmet veren Vetbüs'ün tanıtımıyla, sahiplendirme çalışmaları yaptı.

Sıfır atık yaklaşımını öğreniyorlar

Çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla ilan edilen Türkiye Çevre Haftası 'Sıfır Atık' temasıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bu anlamda Avlu Yaşam Alanı'nda kurduğu stantta çocuklara sıfır atık yaklaşımı ve doğa dostu tüketim alışkanlıkları ile ilgili bilinçlendirme, farkındalık eğitimleri veriyor.

Eğlenerek deneyimliyorlar

Çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, israfın önlenmesi, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri ve "sıfır atık" yaklaşımını tanımaları amacıyla düzenlenen eğitimler büyük ilgi görüyor. Çocuklara sıfır atık kavramını eğlenerek deneyimleme olanağı sunan eğitimlerle sıfır atık yaklaşımını gündelik yaşamlarına kolaylıkla ilişkilendirebilmeleri hedefleniyor.

Sahiplendirme yaptılar

"Satın Alma, Sahiplen" projesini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftasında Avlu Yaşam Alanı'nda kurduğu stant ile sahiplendirme etkinliği yaptı. Özellikle miniklerin ilgi gösterdiği stantta sevimli dostlarla bir araya gelen ziyaretçilerin bazıları hayvan sahiplenerek ayrıldı. Etkinlikte ayrıca şehri turlayarak sokak hayvanlarına mobil klinik hizmet veren Vetbüs'ün de tanıtımı yapıldı.

Çevre yürüyüşü yapıldı

Ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de Çevre Yürüyüşü ve birçok etkinlik gerçekleştirildi. Değirmenboğazı'nda çocukların, gençlerin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, ilk kez Türkiye Çevre Haftası'nı kutladıklarını belirterek, "Bugün burada düzenlediğimiz etkinlikte öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Doğa, spor ve müziği çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarıyla bir araya getirdik. Dünyamız son yıllarda iklim değişikliği başta olmak üzere birçok çevre sorunuyla karşı karşıya. Bu sorunlar her gün hepimizin gündeminde. Çevremizin korunması noktasında hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

Mücadele tercih değil, zorunluluk

İklim değişikliğiyle mücadelenin artık tercih değil bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Volkan Karateke, "Çevre Haftası'nın da teması olan sıfır atık tüm çevre sorunlarının merkezinde yer alıyor. Sorunların çözümünün kaynağı sıfır atık uygulamalarından geçiyor. Bu konuda projelerin üretilmesi, döngüsel ekonominin daha hareketli hale getirilmesi toplumumuzun eğitim ve bilinçlenmesinden geçiyor. Büyükşehir olarak sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması, iklim değişikliği, sıfır atık ve özellikle çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına odaklanarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevreci olarak nitelendirdiğimiz davranışların hayatımızdaki rutin alışkanlıklar haline gelmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler
Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler
Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler
Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar Çevre Haftası'nda hem eğlendiler, hem de öğrendiler - Son Dakika

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