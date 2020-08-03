Çocuklar çevrim içi atölyelerle sanat çalışmalarına katılacak - Son Dakika

İstanbul Modern'in 5-6 ve 7 Ağustos'taki çevrim içi atölyelerine katılan çocuklar, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları yapacak.

Müzenin "Çevrim İçi Yaz Sanat Okulu", bu hafta "Geo Resimler", "Gölgelerle Sanat" ve "Benim Harflerim" adlı atölyelerle devam ediyor.

"Geo Resimler" atölye çalışması "Sanatçı ve Zamanı" sanal turunun gösterimi üzerinden Adnan Çoker'in "Macenta, Kare" ve "Yarım Küreler II", Seyhun Topuz'un "Kırmızı V", Erdağ Aksel'in "Suzan II" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayacak.

Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yanı sıra papirüsler, piramit yapılar, ağaç yaprakları, kozalaklar gibi görsellerin yer aldığı sunumu izleyerek geometrinin kültürel ve sanatsal uygulamalarını keşfedecek.

Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken farklı geometrik şekiller keserek, bu şekillerle kompozisyonlar oluşturacak.

"Gölgelerle Sanat" atölyesi, sanal tur gösterimi üzerinden Olafur Eliasson'un "Your solar nebula" ve "Red emotional globe", Sarkis'in "Masumların Vitrayları" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayacak.

Çocuklar kendi sanat üretimlerini gerçekleştirecek

Daha sonra çocuklar sanat tarihinden örnekler üzerinden hazırlanan sunumu izleyerek heykel, resim, fotoğraf, sinema ve animasyon alanlarında ışık ve gölgenin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını değerlendirecek.

Sanat uygulamasında müze uzmanının yağlı pişirme kağıdı ve renkli kartonlarla gölge resimler oluşturmasını izleneceği ve çocukların kendi sanat üretimlerini gerçekleştireceği programın son aşamasında çalışmaların farklı ışıklarda nasıl değiştiği gözlemlenecek.

"Benim Harflerim" atölyesi de İnci Eviner'in "Yeni Vatandaş I-II-III", Hüseyin Bahri Alptekin'in "Tremor, Rumour, Hoover", Doug Aitken'ın "KÖTÜ" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayacak.

Sanat tarihinden örneklerle yazının icadı, hiyeroglifleri ve yazıyı sanat çalışmalarında kullanan sanatçılar hakkında sunumun ardından yapılacak sanat uygulamasında ise çocuklar, kendilerine sesleri, kelimeleri hatta cümlelerini temsil eden şekiller tasarlayıp, bu şekillerle resimlerini oluşturacak.

Program 5-6-7 Ağustos tarihlerinde 4-7 ve 8-12 yaş gruplarına farklı saatlerde gerçekleştirilecek.