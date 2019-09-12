Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Cumhuriyet" konseriyle sahne aldı
Son Dakika Güncel Haber

Çocuklar "Cumhuriyet" konseriyle sahne aldı

1 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla "Müzik dolu Konyaaltı" projesi kapsamında kurulan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası (KBOO) "Cumhuriyet" adıyla ilk konseri için sahne aldı.

Çocuklar

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla "Müzik dolu Konyaaltı" projesi kapsamında kurulan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası (KBOO) "Cumhuriyet" adıyla ilk konseri için sahne aldı.


Kültür-sanat etkinliklerini yaygın hale geliştirmek isteyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde "Müzik dolu Konyaaltı Projesi"ni başlattıklarını duyurmuştu. Bu proje kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)'nde eğitim gören kursiyerlerden Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası kuruldu. 7'den 70'e farklı yaşta 45 kişiden oluşan; keman, kontrbas, çello, yan flüt, trompet, fagot, viyola, viyolonsel gibi çok sesli enstrümanların yer aldığı Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası Buket Güzel'en şefliğinde "Cumhuriyet" adıyla ilk konseri için sahne aldı.


Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen konsere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan da katıldı. Konsere Antalyalılar da büyük ilgi gösterdi. "Gel ey seher, Aynalı kemer, Yiğidim aslanım, ya sonra" gibi bir birinden değerli 13 eserin seslendirildiği konserde, Ümit Burak Tekin, İrem Bulut Karaburun ve Nazlı Özdemir'de solist olarak sahne aldı.


7 yaşındaki Lina'dan anlamlı performans


Buket Güzel ve solistlere çiçek takdim ederek ayrı ayrı teşekkür eden Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, "Çocuklarımızın anne-babaları aramızda, eminim onlar çok duygusallar. Çocuklarının böyle güzel bir şey ortaya koymuş olmalarını görmenin hem onurunu, hem de duygusallığını yaşıyorlar. Sanatı sadece sevip, destek vermek değil, birçok şeyin ön şartı olduğu için, muhakkak ayakta tutmamız gerektiğine, sanata mecbur olduğumuza inanan biriyim. İnsanlık onurunun korunması hak ve özgürlüklerin korunması için en büyük şart belki de birinci şart çağdaşlık. En çok umutlandıran şeydir bizi bir Anadolu toprağında birisinin çağdaşlaşma adına küçük bir ışık yakması. Bazen bir öğretmenin 'Ben bu çocuklarımızı eğiteceğim' diye okulun duvarını boyaması ile gerçekleşir bu, bazen bir emekli öğretmenin 'Benim maaşımdan şu kadar artıyor bu iki kız çocuğunu okutacağım' demesiyle gerçekleşir, bazen de çocuklarımızın ülkemizde çağdaşlık adına sanatı yaşatmak istiyoruz demesiyle gerçekleşir. Siz çocuklar, bir gün bu çocuğu küçük ellerinizle büyüteceksiniz ve eminim ki hepiniz meslek hayatlarında başarılı, aile hayatlarında başarı birer birey olacaksınız ve bir gün buraya bu konseri izlemeye geleceksiniz. Belki de çocuklarınıza, 'Biz bunun kurulduğu gün oradaydık' diyeceksiniz. İnşallah bende o gün, benden daha heyecanlı birine görevi devretmiş biri olarak o konseri seyredeceğim. Aldığımız işi anlımızın akıyla yapmanın dışında bir gayemiz yok. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun" ifadelerinde bulundu.


Konuşmaların ardından konser, 7 yaşında ki Lina Güzel isimli kız çocuğunun "Ata'm sen rahat uyu" şarkısını söylemesiyle son buldu. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı
Arjantin'de döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek Son dakika: Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç çıkışı: Kendisine olan saygımı yitirdim İzmir'de bazı özel okulların başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:54:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Cumhuriyet" konseriyle sahne aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]