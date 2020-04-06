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Çocuklar da dijital ortamda okuyup dinleyip izleyebiliyor
24 dakika önce
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Eti Çocuk Tiyatrosu, Sabri Ülker Vakfı evde kaldığımız bugünlerde çocuklar için de sanal ortamda okuma, dinleme ve izleme olanakları sunuyor.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Eti Çocuk Tiyatrosu, Sabri Ülker Vakfı evde kaldığımız bugünlerde çocuklar için de sanal ortamda okuma, dinleme ve izleme olanakları sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:05
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