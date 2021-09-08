Çocuklar Dicle Üniversitesinde dezenfektan yapımını ve kullanımını öğreniyor - Son Dakika

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde kurulan "Dicle Çocuk Üniversitesi"nde çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanımı artan dezenfektanın yapımı ve kullanımı öğretiliyor.

DÜ tarafından çocukların bilgi dünyası ve düşünce yapısını geliştirmek, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan "Dicle Çocuk Üniversitesi"nin ilk atölye çalışmasında çocuklara dezenfektan yapımı öğretildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, buradaki atölye çalışmalarında çocuklara farklı branşlarda eğitim verileceğini belirterek her çocuğun bir enstrüman çalması istediklerini söyledi.

Öğrencilerin aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer alabileceğini ifade eden Karakoç, bu öğrencilerin bir spor branşıyla da ilgileneceğini aktardı.

Karakoç, "Çocukların kendilerini geliştirmeye, öz değerlendirme yapmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Bu şekilde öğrencilerimizin kendilerini rahatlıkla ifade edebildiği, meslek seçiminde ve devletine, milletine faydalı olmaları konusunda üniversitemiz önemli adımlar atacak. Çocuklara yönelik ilk çalışma başladı. Çocuk Üniversitesinin ilk çalışmasıyla öğrencilerimize Kovid-19 sürecinde önemli unsurlardan biri olan el dezenfektanı yapımını ve kullanımını öğretiyoruz." dedi.

"El hijyeninin önemi daha da arttı"

Bu eğitim sonrası öğrencilerin kendilerini geliştirebildiğine işaret eden Karakoç, çocukların farklı bir şey üretme özelliği kazanmalarını sağladıklarını bildirdi.

Karakoç, bundan sonra da belirli aralıklarla bu eğitimlerin devam edeceğini dile getirerek, "Öğrencilerimizin bu tip laboratuvarlara girdiği zaman hem bilim ve düşünce dünyaları gelişiyor hem olaylara farklı bakış açısı sunabiliyorlar. Aynı zamanda yaşayarak öğrenme dediğimiz olayı yapıyorlar. Teorik olarak anlatılan bilgiler çoğu kez akılda kalmazken yaşayarak öğrenme dediğimiz olayda nasıl uygulandığını görüyorlar. Böylece daha kalıcı bir eğitim süreci ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle el hijyeninin önemi daha da arttı. Çantalarda el dezenfektanı bulunuyor. Bu tür eğitimler devam edecek." diyen Karakoç, eğitime 20 öğrencinin katıldığını belirtti.

Karakoç, "Çocuk Üniversitesi"nde eğitim kadrosunun tamamlandığını, eğitim ve uygulama yapılacak laboratuvar ve diğer alanların düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Eğitime katılan öğrencilerden Cemre Nur Çiçek, dezenfektan yapımını öğrendiklerini, eğitimin çok güzel geçtiğini söyledi.

Civan Acar da dezenfektan yapımını öğrendiği için mutlu olduğunu ifade ederek öğrendiklerini evde de uygulayacağını belirtti.