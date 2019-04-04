Son Dakika Haberleri: Çocuklar Dikkat Atölyesi ile Bilinçleniyor

Çocuklar Dikkat Atölyesi ile Bilinçleniyor

26 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde Dikkat Atölyesi eğitimleri devam ediyor.

Çocuklar Dikkat Atölyesi ile Bilinçleniyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde Dikkat Atölyesi eğitimleri devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dikkat Atölyesi tüm ilçe SGM'lerinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Atölyemiz aileler tarafından oldukça ilgi görüyor. Çocukların aileleri ile işbirliği yapması ve uygun zeminin sağlanması bu problemin aşılmasında önemli bir rol model. Veli boyutuyla da çocuklar ile eş zamanlı eğitim verilerek doğru yaklaşım ve bilinçli ebeveyn tutumlarının oluşturulması atölyenin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır" dedi.

Çocuklar her alanda gelişiyor

Açıklamalarına devam eden Kıroğlu, "Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi Dikkat Atölyesinde de küçük gruplardan oluşan toplamda 120 kişilik bir aileyiz. Bu kapsamda ilçelerimizde ki çocuklara ve ailelerine hizmetlerimizde devam ediyor. Dönem boyu halen devam etmekte olan Dikkat Atölyesinde, birçok alanda İlçe SGM'ler de eğlenerek öğrenme ve gelişme ortamını bulan çocuklar Dikkat Atölyesine büyük ilgi gösterdi. Geyve, Adapazarı, Sapanca, Akyazı SGM'ler de yapılan Dikkat Atölyesi, çocukların dikkat sürelerinin uzaması, dikkat kalitesinin arttırılması, algılarının gelişmesi, konsantrasyonun artması, zeka gelişimi, özgüven ve sorumluluk bilincinin oluşturulması ve birçok eksik olan yetenek ve becerilerinin tamamlanmasında yardımcı olmaktadır" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:03 Kaynak: İHA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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