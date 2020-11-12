Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi - Son Dakika

Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi

12.11.2020 09:01
Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü'nde Erzurum Valiliği tarafından etkinlik düzenlendi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü'nde Erzurum Valiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Anne ve babaları ile birlikte Palandöken'e çıkan Rüzgar Akyüz (2), Ayaz Akyüz (3) ve Nil Arda Kaya (4) diktikleri ilk fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi.

Kış turizminin gözde mekanlarından 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 700 rakımında düzenlenen fidan dikimine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, daire müdürleri, orman personeli ve vatandaşlar katıldı. Tören alanına otobüs ve özel araçları ile çıkan davetliler görevliler tarafından taşınan yüzlerce çam ve ladin fidanlarını toprakla buluşturdu. Vali Okay Memiş, zirvesi karla kaplı Palandöken'in eteklerini ormana çevireceklerini belirterek hedeflerinin 2 yıl içinde 5 milyon fidanı toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.

Palandöken'de fidanların dikildiği yere annelerinin yardımı ile çıkan Rüzgar, Ayaz ve Nil hayatlarında ilk kez bir fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi. Fidan dikimine orman mühendisi olan eşi ve iki çocuğu ile birlikte geldiğini söyleyen Kadriye Akyüz şunları söyledi:

"Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Fidan dikimine ailece katıldık. Daha yeşil bir Türkiye ve dünya hayaliyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidanları toprakla buluşturduk. Bu bayramla Palandöken'i yeşillendireceğiz. Çocuklarım Ayaz ve Rüzgar komşumuzun kızı Nil ile birlikte ilk fidanlarını dikti ve bu fidanlara da Cumhurbaşkanımızın ismini verdiler. Umarım ormanlarımız yaşar ve her taraf yemyeşil olur" diye konuştu.


Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi
Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi
Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi
Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi
Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Tarım, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklar, diktikleri fidanlara Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi - Son Dakika


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