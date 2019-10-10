Son Dakika Haberleri: Çocuklar doyasıya eğlenecek
Son Dakika Güncel Çocuklar doyasıya eğlenecek

Çocuklar doyasıya eğlenecek

1 saat önce

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü "Çocuk Şenliği" 12 Ekim Cumartesi günü Kapalı Pazaryeri Çocuk Kulübü atölyelerinde düzenlenecek.

Çocuklar doyasıya eğlenecek, System.String[]

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü "Çocuk Şenliği" 12 Ekim Cumartesi günü Kapalı Pazaryeri Çocuk Kulübü atölyelerinde düzenlenecek.


Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde hazırlanan organizasyonda kurslarda eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergileyecek. Yaklaşık bir aydır çeşitli branşlarda eğitim alan 7-14 yaş aralığındaki kursiyerler ve şenliğe gelen çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinler düzenlenecek. Şenlik kapsamında aileler ve çocuklar için hazırlanan programda görsel sanatlar atölyesinde ahşap kuş kafesi boyama, tasarım atölyesinde origami yapımı, mutfak atölyesinde kurabiye yapımı, fen atölyesinde slime yapımı, denge oyunları, çuval yarışı, parkur yarışı, ayakta top çevrime yarışı, karaoke etkinlikleri ile şeker ve patlamış mısır ikramı olacak. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80 yaşındaki biriyle evlenen Meltem Miraloğlu'nun 2 ay önce "4-5 tane çocuk istiyorum" demesi yeniden gündeme geldi
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez Beşiktaş'ta 4. başkan adayı İsmail Ünal oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar doyasıya eğlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]