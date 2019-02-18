Çocuklar Dünya Kültürleriyle Tanışacak
1 saat önce
Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan KidzMondo, çocukları dünya kültürleriyle tanıştırmayı amaçlıyor.
Trump
Alışveriş Merkezi'nde yer alan KidzMondo, çocukları dünya kültürleriyle tanıştırmayı amaçlıyor.
Eğlenirken öğrenmek isteyen çocuklar için etkinlikler hazırlayan KidzMondo'da şubat ayında İtalya
ile başlayacak olan kültür turu, mart ayında Arjantin
ile devam edecek.40'tan fazla meslek ünitesinin yer aldığı KidzMondo'da çocuklar meslekleri deneyimlemenin yanı sıra her ay bir ülkenin kültürüyle tanışacak.
23-24 Şubat tarihlerinde İtalya'nın simgeleriyle donatılacak olan KidzMondo'da, İtalyanların ünlü halk dansı Tarantella'dan ünlü İtalyan eserleri sergisine kadar aktiviteler yer alacak. KidzMondo'nun minik ziyaretçileri 'İtalya Günleri' kapsamında; 'Kidz House Dance' gösterilerini, ayrıca yüz boyama ve yaratıcılık atölyeleri gibi etkinlikleri de görme fırsatı yakalayacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:08 Kaynak: DHA
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