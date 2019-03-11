Son Dakika Haberleri: Çocuklar Dünya Kültürleriyle Tanışıyor

Çocuklar Dünya Kültürleriyle Tanışıyor

34 dakika önce

Trump Alışveriş Merkezi'ndeki çocuklar için eğlence ve öğrence şehri KidzMondo, onları dünya kültürleri ile tanıştırmaya devam ediyor.

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Trump Alışveriş Merkezi'ndeki çocuklar için eğlence ve öğrence şehri KidzMondo, onları dünya kültürleri ile tanıştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan etkinlik ile çocuklar dünya kültürlerini tanımaya Arjantin ile devam ediyor.

16-17, 23-24 ve 30-31 Mart tarihlerinde Arjantin'in simgeleriyle donatılacak olan KidzMondo'da Arjantin'in kültür ikonlarından geleneksel dansı tangoya kadar her şey olacak. Arjantin Günleri'nde çocuklar eğlencenin keyfini çıkaracak, eğlenirken aynı zamanda öğrenecek.

Moda defilesi, atölyeler…

Minik ziyaretçiler 'Arjantin Günleri' kapsamında yöresel kıyafetlerin sergilendiği moda defilesi izleyecek, ayrıca yüz boyama ve yaratıcılık atölyeleri gibi farklı etkinliklere de katılabilecek.

40'tan fazla meslek ünitesinin yer aldığı KidzMondo'da çocuklar, meslekleri deneyimlemenin yanı sıra her ay bir ülkenin kültürüyle tanışmaya devam edecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:32 Kaynak: DHA

Donald Trump, Arjantin, Güncel
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