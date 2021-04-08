Hastaneye yatmadan önce açıklama yapan Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti.

Snob Magazin'in haberine göre; 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19'a yakalandı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi