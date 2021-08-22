Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakteriyle uzun süre rol alan ünlü oyuncu Melek Şahin'in tatil yaptığı anlarda çekildiği fotoğraflar çok konuşuldu. Usta oyuncuyu görenler, tanımakta zorlandı.

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin sosyal medyada hayatından kesitler de paylaşıyor. Şahin tatil pozlarıyla herkesin beğenisini toplarken değişimiyle de dikkat çekiyor. Dizideki halinden çok farklı olan oyuncuya yorum yağıyor. Şahin'in takipçileri, "Resmen genç kıza dönmüş" gibi yorumlarda bulundu.

MELEK ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunudur. Melek Şahin ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almış ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırmıştır. Birol Güven bu ikiliyi aynı şekilde Çocuklar Duymasın dizisinde kullanarak iki dizi arasında bir paralellik yaratmıştır.