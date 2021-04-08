Çocuklar Duymasın oyuncusu Kalust Şalıcıoğlu koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yayınlandığı her dönem büyük bir ilgiyle izlenen Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

OKSİJEN MASKELİ HALİNİ PAYLAŞTI

Önceki gün özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, virüsün akciğerlerine indiğini söyledi. Tedavisine devam edilen oyuncu Instagram hesabından oksijen maskesiyle fotoğrafını paylaşarak akciğerlerinin açılmaya çalıştığını söyledi.

"İKİ GÜN ÖNCE KENDİMİ HASTANEYE ATTIM"

Koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde sağlığıyla ilgili açıklama yapan Kalust Şalcıoğlu, "Evet, sonunda ben de kovid olmayı başardım. Biraz akciğerlerime de inmiş maalesef.Anadolu yakasındaki en büyük hastanelerden birisine iki gece önce apar topar kendimi atmıştım. Tedavi süreci çok başarılı tabi ki Allah kimseyi hastaneye düşürmesin" demişti.

Son yıllarda oyuncu ve yazar kimliğiyle ön plana çıkan Kalust Şalcıoğlu'nun gerçek mesleği inşaat mühendisliği.