Çocuklar Efteni Gölü'nde kuşları izledi - Son Dakika
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Çocuklar Efteni Gölü'nde kuşları izledi

21 dakika önce

Düzce'de Ortaokul öğrencileri Efteni Gölü'nde kuş gözlemi yaptı.

Çocuklar Efteni Gölü'nde kuşları izledi, System.String[]

Düzce'de Ortaokul öğrencileri Efteni Gölü'nde kuş gözlemi yaptı. Kuşlarla ilgili bilgiler alan çocuklar dürbünler ile kuşları izledi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında çocuklarla kuş gözlemi etkinliği düzenledi. Gölyaka Hacı Süleymanbey Yeniyaşam Ortaokulu öğrencileri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'de kuşların doğal yaşam alanı olan Efteni Gölü'ne giderek sulak alanlarda yaşayan kuşları dürbünler ile izledi. Sulak alanlardan birisi olan Efteni Gölü'nün pek çok canlıya ev sahipliği yaptığını çocuklara aktaran yetkililer, canlıların bulundukları ortamlarda suyu emerek toplama özelliğine sahip olduğunun da bilgisi paylaşıldı. Bilgilendirmenin ardından, ellerine dürbün alan çocuklar Efteni Gölü'nde kuş gözlemi yaptı. - DÜZCE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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