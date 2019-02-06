Çocuklar Eğlenerek Öğrendiler

Keçiören Belediyesine bağlı hizmet veren 'Neşeli Minikler Kreşi'ndeki çocuklar, meslekler oyun atölyesini ziyaret ederek hem mesleklerle ilgili bilgi topladılar hem de şimdiden gelecekteki mesleklerini seçtiler.

Keçiören Belediyesine bağlı hizmet veren 'Neşeli Minikler Kreşi'ndeki çocuklar, meslekler oyun atölyesini ziyaret ederek hem mesleklerle ilgili bilgi topladılar hem de şimdiden gelecekteki mesleklerini seçtiler.



Çocuklar, ilgi alanlarını keşfetmek, geleceklerine ışık tutmak amacıyla hayallerini kurdukları meslekleri yakından tanıma fırsatı buldu. Çocukların birbirinden farklı ortamlara uyum sağlayıp özgüven ve ifade yeteneği kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen aktivite ile Neşeli Minikler Kreşi öğrencileri, en etkili öğrenme yöntemlerinden biri olan yaşayarak öğrenme yoluyla meslekleri yakından tanıdılar. Çeşitli atölyelerde ilgi alanlarına yönelik mesleklerle ilgili bilgi sahibi olurken, ilerde seçecekleri bölümlere dair ipuçları da verdiler. Doktorlar atölyesinde doktorluk mesleğinin yanı sıra insan vücudu ve hastalıklardan korunma yöntemleri gibi konularda bilgi alan çocuklar, itfaiyeciler atölyesinde yangının zararları ve yangından korunmayı öğrendiler. Trafik polisleri atölyesinde trafik kurallarını eğlenerek öğrenirken, özellikle yaya güvenliği ile ilgili bilgi alan çocuklar dikkatli olma sözü verdiler. - ANKARA

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