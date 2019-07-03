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Çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor

32 dakika önce

Çayırova Belediyesi Yaz okulları yüzme branşında eğitime devam eden bin 880 çocuk eğlenerek yüzmeyi öğreniyor.

Çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor, System.String[]
Çayırova Belediyesi Yaz okulları yüzme branşında eğitime devam eden bin 880 çocuk eğlenerek yüzmeyi öğreniyor.

Okulların tatile girmesi ile birlikte 7-16 yaş arası öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla 16 branşta eğitime devam eden Çayırova Belediyesi yaz okulları yüzme branşı eğitimleri Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda profesyonel yüzme hocalarının kontrolünde ücretsiz olarak veriliyor.

Kişisel becerilerini geliştirmek için yüzme kursuna kayıt yaptıran çocuklar, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda profesyonel eğitmenler eşliğinde eğlenerek yüzme öğreniyorlar. 2 dönem şeklinde hizmet veren yüzme eğitiminin ilk dönemi olan 18 Haziran - 2 Ağustos tarihleri arasında bin 80 öğrenci, 2 Ağustos'tan sonra başlayacak ikinci dönemde ise 800 öğrenciye eğitim verilecek. 11 profesyonel yüzme eğitmeni ve 1 can kurtaran ile haftanın 6 günü hizmet veren tesiste, bireysel yüzme eğitimi alan bin 150 kişiye ücretli yüzme kursu veriliyor. Temizlik ve hijyenin ön planda tutulduğu tesiste havuzlardaki suyun kalitesi görevli kimyager tarafından belirli periyotlarla kontrol ediliyor. Eğitimler bittiğinde dezenfekte yapılan havuz suyu ayda bir de ilgili kurumlarca da test ediliyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:46 Kaynak: İHA
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