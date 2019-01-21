Son Dakika Haberleri: Çocuklar Eğlenirken Tedavi Ediliyor

Çocuklar Eğlenirken Tedavi Ediliyor

41 dakika önce

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bağış yoluyla kurulan ergoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı.

Çocuklar Eğlenirken Tedavi Ediliyor, System.String[]
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bağış yoluyla kurulan ergoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı.

Hastanenin göğüs hastalıkları ve psikiatri ek hizmet binasında kurulan ve Türkiye'de sayılı hastanelerde bulunan ünitede otizm, gelişim geriliği, dikkat eksikliği, hiper aktivite bozukluğu, dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü ve yazı yazma beceri problemi bulunan 0-10 yaş aralığındaki çocuklar, ünitedeki bir odada oluşturulan trambolin, top havuzu, tırmanma duvarı, şekil yansıtıcı ve salıncak gibi terapatik ürünler eşliğinde tedavi ediliyor.

Hastane Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünitenin sadece Niğde için değil bölge için önem taşıdığını söyledi.

Terapiye 0-10 yaş arası çocukların katılabildiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Pediatrik ergoterapi ünitesinde her çocuğa özel kişi merkezli yaklaşımla tedavi uygulanıyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de tedavi ediliyor. Çocukların normal gelişimini engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testlerle değerlendiriliyor. Duyu bütünleme eğitimi, denge, ince motor becerileri, günlük yaşam becerileri ile görsel motor kontrol, görsel uzaysal algılama, dikkat, oryantasyon, planlama ve yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile çocukların toplumsal entegrasyonları sağlanıyor. Çocuğun kendine bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedefleniyor."

Ergoterapist Şeyma Bülbül de seansa gelen çocukları öncelikle ergoterapi testi yaparak değerlendirmeye aldıklarını ifade ederek, "Testin hemen sonrasında çocuğun ihtiyacına göre tamamen kişi merkezli bir yaklaşımla terapi süreci oluşturuyoruz. Burada oyunu, temel aracı olarak kullanıyoruz. Oyunlarla çocuğun becerilerini destekliyoruz ve yaşıtlarıyla aynı seviyeye gelmeleri, topluma kazandırılmaları, günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapabilmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Seanslara katılan otizmli Umut Ustabaş'ın annesi Derya Ustabaş da "Buranın açılması beni çok mutlu etti. Şu anda tedavi alan oğlum ile göz temaslarım uzadı, anlamlı bakışları artıyor. Oğlumun daha da iyi olacağına inanıyorum. Daha yolun başındayız. Önemli olan şu ki oğlumun ihtiyacı olan tedavi uygulaması Niğde'de yoktu. Şimdi böyle bir ünite açıldı ve bizler çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak Daniil Medvedev'i Deviren Novak Djokovic Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:54:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar Eğlenirken Tedavi Ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]