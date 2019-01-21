Çocuklar Eğlenirken Tedavi Ediliyor

Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bağış yoluyla kurulan ergoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı.
Hastanenin göğüs hastalıkları ve psikiatri ek hizmet binasında kurulan ve Türkiye
'de sayılı hastanelerde bulunan ünitede otizm, gelişim geriliği, dikkat eksikliği, hiper aktivite bozukluğu, dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü ve yazı yazma beceri problemi bulunan 0-10 yaş aralığındaki çocuklar, ünitedeki bir odada oluşturulan trambolin, top havuzu, tırmanma duvarı, şekil yansıtıcı ve salıncak gibi terapatik ürünler eşliğinde tedavi ediliyor.
Hastane Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünitenin sadece Niğde için değil bölge için önem taşıdığını söyledi.
Terapiye 0-10 yaş arası çocukların katılabildiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:
"Pediatrik ergoterapi ünitesinde her çocuğa özel kişi merkezli yaklaşımla tedavi uygulanıyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de tedavi ediliyor. Çocukların normal gelişimini engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testlerle değerlendiriliyor. Duyu bütünleme eğitimi, denge, ince motor becerileri, günlük yaşam becerileri ile görsel motor kontrol, görsel uzaysal algılama, dikkat, oryantasyon, planlama ve yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile çocukların toplumsal entegrasyonları sağlanıyor. Çocuğun kendine bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedefleniyor."
Ergoterapist Şeyma Bülbül de seansa gelen çocukları öncelikle ergoterapi testi yaparak değerlendirmeye aldıklarını ifade ederek, "Testin hemen sonrasında çocuğun ihtiyacına göre tamamen kişi merkezli bir yaklaşımla terapi süreci oluşturuyoruz. Burada oyunu, temel aracı olarak kullanıyoruz. Oyunlarla çocuğun becerilerini destekliyoruz ve yaşıtlarıyla aynı seviyeye gelmeleri, topluma kazandırılmaları, günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapabilmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.
Seanslara katılan otizmli Umut Ustabaş'ın annesi Derya Ustabaş da "Buranın açılması beni çok mutlu etti. Şu anda tedavi alan oğlum ile göz temaslarım uzadı, anlamlı bakışları artıyor. Oğlumun daha da iyi olacağına inanıyorum. Daha yolun başındayız. Önemli olan şu ki oğlumun ihtiyacı olan tedavi uygulaması Niğde'de yoktu. Şimdi böyle bir ünite açıldı ve bizler çok mutluyuz." şeklinde konuştu.