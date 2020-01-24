Çocuklar ekmek yapmayı oyunla öğreniyor - Son Dakika

Trabzon'da çocuklar, ekmeğin tarladan sofraya yolculuğunu tematik oyun parkında öğreniyor.

Ortahisar ilçesindeki alışveriş merkezinde tematik alan etkinlikleri organize eden bir şirket tarafından çocuklara ekmeğin yapım sürecini öğreterek israfın önüne geçmek amacıyla "Somuncuklar" adlı park kuruldu.

Çiftçi kıyafetleri giyinen "Somuncu amca" lakaplı anlatıcı, burada çocuklara ekmeğin israf edilmemesi gerektiğine ilişkin bilgiler veriyor.

Çocuklar, "Emeğin Ekmeğe Dönüşümü" sloganı ile oluşturulan tematik parkta, temsili olarak tarlaya buğday ekiyor, karasabanla çift sürüyor, harmanda gem dövüyor, el değirmeninde buğday öğütüyor, un çuvallarını fırına taşıyıp hamur yoğuruyor, ardından da hazırladıkları ekmekleri pişmesi için tahta kürek yardımıyla fırına veriyor.

Şalvar ve cepken giyinen, kafalarına da kasket ve yazma takan 4-12 yaş arasındaki çocuklara, yaklaşık 45 dakika süren ücretsiz etkinliğin sonunda hem sertifika veriliyor hem de ekmek ikram ediliyor.

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Ecrin Çağrı, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ekmek yapımının kendilerine anlatıldığını ifade eden Ecrin, "Ekmek sofralarda kalıyor, sonra çöpe gidiyor. Bunların yanlış olduğunu anlattılar. Ekmek yapmak zormuş." dedi.

Ecrin Çağrı, ekmek yapımını ilk defa gördüğünü dile getirerek, etkinliğin güzel geçtiğini belirtti.

"Ekmeğin kıymetini anlatmak istedik"

Hazırladıkları tematik oyun parklarını, ülke genelindeki alışveriş merkezlerine pazarlayan şirketin ortaklarından Eyüp Bolat, "Somuncuklar" adlı tematik parkta bugünün koşullarında yetişen geleceğin teminatı çocuklara, temel besin gıdası ekmeğin oluşum hikayesinin tüm evreleri ile gösterildiğini söyledi.

Bolat, etkinlikte deneysel tiyatro ögelerini kullandıklarını belirterek, "Somuncu amcamız, ilkel tarım aletleriyle, buğdayın toprakla birleşmesinden, fırından ekmek olarak çıkana kadar ki evreyi bir hikaye akışı içerisinde çocuklara öğretiyor." dedi.

Ekmek israfının önüne geçmek gayesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Bolat, "Sloganımız, ekmeğin emeğe dönüşümü. Bir şeyin israfa dönüşümünü engellemek için onun oluşum sürecinin zorluğunu bilmek gerekiyordu. Bizde çocuklara yaşamlarının daha başında bu emeğin zorluğunu göstermek istedik. Ekmeğin kıymetini biraz anlatalım istedik." diye konuştu.

Bolat, alışveriş merkezlerinin, ticaretin yanı sıra özellikle son yıllarda sosyal ve kültürel alanlar haline dönüştüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğal olarak alışveriş merkezleri yönetimleri de bu tür etkinliklere yer vermeye başladılar. Bu çok önemli çünkü artık ebeveynler, alışveriş merkezlerine çocukları ile geldiklerinde sadece eğlence odaklı bir şey olsun istemiyorlar. Hem eğlensinler hem de eğlenirken hayatlarına bir şeyler katsınlar istiyorlar. Bizim de kaygımız her zaman topumun geleceğine dokunmak oldu. Bu amaçla bu etkinliği hayata geçirdik."

"Somuncuklar" adlı tematik parkı Türkiye'de ilk kez Trabzon'da kurduklarını belirten Bolat, yaklaşık bir haftada 500'ün üzerinde çocuğu misafir ettiklerini, burada toplamda 1500 ile 1900 arasında çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Bolat, "Somuncuklar" etkinliğinin 2 Şubat'a kadar Trabzon'da, ardından da Türkiye'nin farklı illerindeki alışveriş merkezlerinde çocuklarla buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.