Son Dakika Haberleri: Çocuklar, ellerinde poşetlerle dereden sazan balığı yakaladı
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Çocuklar, ellerinde poşetlerle dereden sazan balığı yakaladı

1 saat önce

Kastamonu'da İnönü Mahallesinden geçen Karaçomak Deresine giren çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı.

Çocuklar, ellerinde poşetlerle dereden sazan balığı yakaladı, System.String[]
Kastamonu'da İnönü Mahallesinden geçen Karaçomak Deresine giren çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı.

Kastamonu'yu ikiye bölen Karaçomak Deresinde sazan balığı bolluğu yaşanıyor. İnönü Mahallesinde oyun oynayan çocuklar, dereden balıkların geçtiğini gördü. Bunun üzerine Karaçomak Deresine giden çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı. Çocuklarla birlikte bazı vatandaşlarda dereye girerek, sazan balığı yakaladı.

Balık yakalayan çocuklardan bir tanesi, balığın dereden hızlıca geldiğini belirterek, "Hızlıca gelirken poşeti önüne tuttum ve balık poşetin içerisine girdi. Hala balık canlı, bazı yerlerinde yara var, yaralanmış galiba" dedi.

Bu mevsimde tutulması yasak olan Sazan Balıklarının, Karaçomak Barajından kapakların açılmasıyla birlikte bırakılan sularla geldiği tahmin ediliyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
Kastamonu, Güncel
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