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Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı - Son Dakika

Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı

05.08.2021 11:55
Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı, System.String[]

Çocukların ilk diş muayenesine süt dişi çıktığında getirilmesi gerektiğini söyleyen Pedodonti uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, "Diş çürüğü en çok görülen kronik çocukluk hastalığıdır.

Çocukların ilk diş muayenesine süt dişi çıktığında getirilmesi gerektiğini söyleyen Pedodonti uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, "Diş çürüğü en çok görülen kronik çocukluk hastalığıdır. Bu sebepten dolayı çocukların ilk diş muayenelerini erken planlamak ve çürükleri önlemek, diş gelişimi açısından da çok önemlidir" dedi.

Çocukların ilk diş muayenesine getirilirken ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğine de değinen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, "Çocukların diş hekimini hayatının erken dönemlerinde görmesi, çocuğun dişlerine ve diş etlerine bakım fikrine alışmasına da yardımcı olacaktır.  İlk diş muayenesi ilk dişin ağız içerisine sürmesiyle beraber takribi sonraki 6 ay içerisinde yapılması önerilir. Çocuğun yaşına bağlı olarak, büyüme ve gelişmeyi kontrol etme amacıyla dişlerin, çenenin, ağız kapanışını, diş etleri ve ağız dokularının kapsamlı muayenesini içermektedir" diye konuştu.

"DİŞ GELİŞİMİ AÇISINDAN ERKEN MUAYENE ÖNEMLİDİR"

Çocuklarda diş gelişiminin sağlıklı gelişimi açısından erken muayenenin önemine dikkat çeken Münevveroğlu, "Diş çürüğü en sık görülen kronik çocukluk hastalığıdır ve bu sebepten dolayı çocukların ilk diş muayenelerini erken planlamak, çürükleri önlemek ve diş gelişimi açısından da çok önemlidir.  Çocukların diş hekimini hayatının erken dönemlerinde görmesi, çocuğun dişlerine ve diş etlerine bakım fikrine alışmasına da yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI HAZIRLAMALI

Çocukların diş hekimlerine gitme konusunda alışkanlık kazandırılmasında ailelere önemli bir görev düştüğünü belirten Münevveroğlu, "Çocuğunuzun kendini olabildiğince rahat ve güvende hissetmenin en iyi yolu, ailelerin kendilerini sakinleştirmesi ve çocuğun korkabileceği kelimeleri kullanmaktan kaçınmaktır. Çocuğunuza örnek olmanız ve diş hekimine gitme konusunda rahat ve hatta istekli davranmanız önemlidir. Diş hekimine karşı olumlu bakış açınızı çocuk hemen kavrayacaklar ve muhtemelen benzer şekilde tepki verecektir" ifadelerini kullandı.

Aileler çocuklarını muayene öncesinde bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Münevveroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aileler diş hekiminin ne yaptığı hakkında çocuklarla konuşmalı ve çocuklarına ağızlarını açma pratiği yapmayı göstermeli. İlk diş hekimliği ziyaretleri hakkında kitaplar okumalarını sağlayabilir veya videolar izletebilirler. Çocuğunuz hem diş hekimine gitme konusunda hevesli olmalı, hem de diş hekiminin ne yaptığı konusunda basit bir şekilde bilgi sahibi olmalıdır. İlk diş ziyaretleri onlar için korkutucu olmaktan çok heyecan verici bir macera gibi olmalıdır. Çocuğun hoşuna gidebilecek süslemeler veya oyuncakların ortamda bulunması rahatlamasına yardımcı olacaktır."


Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı
Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı
Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı
Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı

Üniversite, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı - Son Dakika


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