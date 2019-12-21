Çocuklar "en soğuk ilçe" de kızak keyfi yaptı - Son Dakika
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Çocuklar "en soğuk ilçe" de kızak keyfi yaptı

6 saat önce

Türkiye genelinde dün gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceyle kaydedildiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, çocuklar kızakla kayarak adeta soğuğa meydan okudu.

Türkiye genelinde dün gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceyle kaydedildiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, çocuklar kızakla kayarak adeta soğuğa meydan okudu.

İlçe genelinde özellikle gece etkisini gösteren soğuk hava, kentte yaşamı olumsuz etkilerken bu durum çocuklar için eğlenceye dönüştü. Karatavuk köyündeki çocuklar, okul bahçesinde bir araya gelip kızak keyfi yaşadı.

Ellerine kızakların yanı sara naylon, poşet, bidon ve tahta benzeri malzemeleri alan çocuklar, saatlerce soğuk havaya rağmen doyasıya kızak yapmanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar ise araba tekerleği büyüklüğündeki plastiğe binerek kaymaya çalıştı.

Çocuklardan Ali Ceco, hafta sonunu kızak keyfi yaşayarak geçirdiklerini anlatarak, "Fırsat buldukça kayak yapıyoruz. Bu da bizim için güzel eğlence oluyor." dedi.

Çocuklar en soğuk ilçe de kızak keyfi yaptı

Türkiye, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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