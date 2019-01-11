Çocuklar Enerji Tasarrufunu Öğreniyor

Çocuklar ülkesi KidZania, çocukları enerji tasarrufu hakkında bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

Çocuklar ülkesi KidZania, çocukları enerji tasarrufu hakkında bilinçlendirmeyi sürdürüyor. 100'den fazla mesleğin deneyimlendiği KidZania'da Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında farklı etkinlikler de düzenlenecek. Çocuklar bu etkinliklerde günlük hayatın her alanında yer alan enerjinin ne olduğunu ve tasarruf yöntemlerini eğlenerek öğrenecek.



Çocuklar Ülkesi KidZania, çocukları enerji tasarrufu hakkında bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Şimdiye dek, 20 bini aşkın çocuğu enerji yolculuğuna çıkaran KidZania, 9-16 Ocak 'Enerji Tasarrufu Haftası' kapsamında farklı aktivite alanlarında da çocukları bilinçlendirecek. Çocuklara günlük hayatın her alanında yer alan enerjinin ne olduğu ve enerji tasarruf yöntemleri anlatılıyor. Çocuklar karbon ayak izi hakkında bilgi alırken, elektriğin şehre nasıl dağıtıldığını gözlemliyor ve 'enerji tasarrufu gönüllüsü' sertifikasının sahibi olacak.



Yapılan bilgilendirmede; Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, çocuklar evlerinde kullanmak üzere El Sanatları Atölyesi'nde üzerinde 'Suyunu Boşa Harcama' ve 'Enerjini koru' uyarılı kapı askıları hazırlıyor. Böylece, tasarruf konusunda çevrelerini de bilinçlendirmiş oluyorlar. KidZania Üniversitesi'nde enerji tasarrufu eğitimi alan minikler ardından Sepaş Enerji Elektrik Merkezi'nde görevlendirilerek elektriğin şehre dağıtıldığı alanları gözlemliyor.



KidZania radyo ve gazetesinde de Enerji Tasarrufu Haftası'na vurgu yapan yayınlar yapılıyor. Toplam dört aktivitede görev alan ziyaretçiler, çalışmalarının sonunda 'Enerji Tasarrufu Gönüllüsü' etiketi almaya hak kazanıyor. - İSTANBUL

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