Çocuklar enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı - Son Dakika

Samsun Bilim ve Sanat Merkezinde uzaktan eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, İstiklal Marşı'nı enstrümanlarıyla çalarak kutladı.

Müzik öğretmeni Ufuk Gökcan yönetiminde, 9 ila 15 yaş arasındaki çocuklar, evlerinde müzik aletlerinin başına geçti.

Kimi gitar kimi piyano kimi de sazla İstiklal Marşı'nı çalan öğrencilere, ebeveynleri de tuttukları "Evde kal." yazısıyla eşlik etti.

Müzik öğretmeni Gökcan, öğrencilerin çektiği görüntüleri birleştirerek klip hazırladı.

Gökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle çocukların uzaktan eğitim aldığını belirterek, "Bu çalışmayla, 100. yılını kutladığımız bayramın coşkusunu tüm yurda yaşatmak istedik. Çalışmamızı izleyen herkesin 100 yıl önceki coşkuyu hissetmesini istedik." dedi.