"Çocuklar Eskişehir'in Öykülerini Yazıyor" - Son Dakika
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"Çocuklar Eskişehir'in Öykülerini Yazıyor"

19.04.2022 14:28
"Çocuklar Eskişehir'in Öykülerini Yazıyor"

Çocuklar kendi iç dünyalarından ve kalemlerinden Eskişehir'in öykülerini yazdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, "Çocuklar Eskişehir'in Öykülerini Yazıyor" atölyesinde, 10-11 yaşlarındaki çocukları alanında uzman isimlerle buluşturdu.

Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyelerde, NTV Haber Spikeri Seda Öğretir, televizyoncu, haber spikeri ve çocuk kitapları yazarı Ceren Kerimoğlu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Pınar Girmen çocuklarla buluştu.

Çocuklar, program kapsamında okuma ve inceleme, öykü yazma çalışmaları gerçekleştirdi. Ünlü çocuk kitapları yazarı Ceren Kerimoğlu'nun düzenlediği atölyeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de katıldı. Ünlüce, atölyede emeği geçenleri kutlayarak çocukları ve ailelerini de tebrik etti.

Kendisi de Eskişehirli olan NTV Haber Spikeri Seda Öğretir de atölyede olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Eskişehirli olarak Eskişehir'de çocuklarla buluşmak çok keyifliydi. Ben de çocuk hikayeleri yazan biriyim. Onlara nasıl hikaye yazdığımı anlattım, onlar da bana anlattı. Ben de onlardan öğrendim. Çok güzel bir gün geçirdik" dedi.

Atölye hakkında bilgi veren eğitmenler de, "Dil eğitiminin en önemli amacı bireylere dört temel dil becerisini kazandırmaktır. Birbiriyle eşgüdüm ve bütünsellik içinde geliştirilmesi gereken bu beceriler dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Dinleme ve konuşma becerileri doğal ortamda gelişebilirken okuma ve yazma becerileri genel olarak formal ortamda gelişebilmektedir. Bir anlatım aracı olan yazma, dil becerisi olmanın yanında zihinsel süreçlerle iç içe olması nedeniyle öğrencilerin çok sayıda becerisinin de gelişimine katkı sağlamaktadır. Atölyelerde yaratıcı drama etkinlikleri ve süreç temelli yazma çalışmaları gerçekleştirdik" dediler.

Çocukların yazdığı Eskişehir'in öyküleri, ilerleyen günlerde yine çocuklar tarafından okunacak, bir sonraki aşamada ise kitaplaştırılacak.

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Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyesi, Seda Öğretir, Eskişehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çocuklar Eskişehir'in Öykülerini Yazıyor' - Son Dakika

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