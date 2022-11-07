Çocuklar evi yaktı, alevleri gören yaşlı adamın feryadı yürek burktu - Son Dakika
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Çocuklar evi yaktı, alevleri gören yaşlı adamın feryadı yürek burktu

07.11.2022 20:14

Çocuklar evi yaktı, alevleri gören yaşlı adamın feryadı yürek burktu Müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi Kırıkkale'de sobayı tutuşturmak isteyen 2 çocuk, evin yanmasına sebep oldu.

Çocuklar evi yaktı, alevleri gören yaşlı adamın feryadı yürek burktu

Müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sobayı tutuşturmak isteyen 2 çocuk, evin yanmasına sebep oldu. Kiraya verdiği evinin alevler içerisinde olduğunu gören yaşlı adam gözyaşlarını tutamayıp, "6 yıllık birikimim gitti" diyerek feryat etti. Yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Çalılöz Mahallesi 433. Sokak'taki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Avcı'ya ait müstakil evin bitişiğinde kiracısı Lütfiye Ş.'nin oturduğu kısımda sobayı tutuşturmak isteyen torunları Ramazan Ş. ile Hiranur Ş. yangın çıkmasına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın ve 2 torunu, ekipler tarafından mahsur kaldıkları evden kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik uğraşın ardından söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Evinin yandığını gören Ahmet Avcı ise gözyaşlarını tutamadı. Kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Avcı, 6 yıllık birikiminin yandığını ifade ederek, "Ben burada çöp topluyordum. Bu tarafta kiracım yaşlı kadın var. Çocuklar gelip sobasını yakarken evi yaktı. Her şeyim yandı. Yaşlı bir kadın oturuyordu, ben burada oturuyorum. 6 senedir çöp topluyorum. Paralarım gitti" dedi.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, İtfaiye, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar evi yaktı, alevleri gören yaşlı adamın feryadı yürek burktu - Son Dakika

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