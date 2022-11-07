Kırıkkale'de çocukların sobayı tutuşturmak istediği ev, kül oldu! Ev sahibi yangın sonrası gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Kırıkkale'de çocukların sobayı tutuşturmak istediği ev, kül oldu! Ev sahibi yangın sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

07.11.2022 21:18

Kırıkkale'de sobayı tutuşturmak isteyen 2 çocuk, evin yanmasına sebep oldu. Kiraya verdiği evinin alevler içerisinde olduğunu gören ev sahibi yaşlı adam, gözyaşlarını tutamayıp, "6 yıllık birikimim gitti" diyerek feryat etti.

Kırıkkale'de Ahmet Avcı'ya (72) ait müstakil evin bitişiğinde kiracısı Lütfiye Ş.'nin (83) oturduğu kısımda sobayı tutuşturmak isteyen torunları Ramazan Ş. (7) ile Hiranur Ş. (5) yangın çıkmasına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaşlı kadın ve 2 torunu, ekipler tarafından mahsur kaldıkları evden kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik uğraşın ardından söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Çocuklar evi yaktı, alevleri gören yaşlı adamın feryadı yürek burktu

"PARALARIM GİTTİ"

Evinin yandığını gören Ahmet Avcı ise gözyaşlarını tutamadı. Kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Avcı, 6 yıllık birikiminin yandığını ifade ederek, "Ben burada çöp topluyordum. Bu tarafta kiracım yaşlı kadın var. Çocuklar gelip sobasını yakarken evi yaktı. Her şeyim yandı. Yaşlı bir kadın oturuyordu, ben burada oturuyorum. 6 senedir çöp topluyorum. Paralarım gitti" dedi.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, İtfaiye, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de çocukların sobayı tutuşturmak istediği ev, kül oldu! Ev sahibi yangın sonrası gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de çocukların sobayı tutuşturmak istediği ev, kül oldu! Ev sahibi yangın sonrası gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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