Çocuklar evlerinde 23 Nisan coşkusunu yaşadı - Son Dakika

Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl meydanlarda ve okullarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğretmenlerin organizasyonu ile evlerden çekilen videolarla kutlandı.



Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 3-C sınıfı, öğretmen Ebru Zencirkıran'ın organizasyonu ile örnek bir videoya imza attı. Öğrencilerin yaptığı resimlerle başlayan videoda, bütün çocuklar evlerinde Türk bayraklarıyla 23 Nisan mesajını verdi. 23 Nisan'ı velilerin yardımıyla coşkuyla kutlayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.



Salih Şeremet Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencileri de sınıf öğretmenleri Pınar Çakır'ın görevlendirmesiyle bayram coşkusunu eve sığdırdı. Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı sebebiyle anlamlı bir video hazırladı. Video, dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs sebebiyle veliler tarafından evlerde çekildi. Hazırlan klipte, öğrencilerin evlerinin duvar ve pencerelerinibayrama özel süsledikleri görüldü.



Kuzey Makedonya Gostivar şehrinde devlet kreşinin Türkçe sınıfı öğrencisinin ise okuduğu İstiklal Marşı dikkati çekti. - BURSA