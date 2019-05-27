Çocuklar, Foça'yı 167 Kg. Hafifletti

''Bir Varmış Bir Yokmuş'' ve ''Sıfır Atık'' projeleri kapsamında ilkokul öğrencilerine çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla; İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü, Foça Belediyesi, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege Orman Vakfı, İMEAK Deniz Ticaret Aliağa Şubesi ve TURMEPA Deniz Temiz Derneği işbirliği ile Foça'da düzenlenen Kıyı Temizliğine, çevre ilçelerden 150 ve Foça'dan katılan 540 öğrenci ile birlikte tam olarak 167 kg. çevre atığı toplandı.

Temizliğin ardından Foça Belediyesi Karakum Plajı Sosyal Tesislerinde toplanan küçük çevrecilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan ikramlar dağıtıldı. Çocuklara yönelik müzikli eğlencenin ardından etkinlik sonra erdi.

Kıyı temizliği sonrası Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ''Sevgili çocuklar, çevremizi temiz tutmak konusunda özenli davranmalıyız''dedi. Başkan Gürbüz, etkinlikte emeği geçen tüm katılımcı gruplara ve kurumlara teşekkürlerini iletti.