Çocuklar, Forum Mersin'de robotik kodlama yapmayı öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar, Forum Mersin'de robotik kodlama yapmayı öğrendi - Son Dakika

Çocuklar, Forum Mersin'de robotik kodlama yapmayı öğrendi

16 dakika önce

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlediği Robotik Kodlama Atölyelerinde, çocukları, hayal güçlerini geliştirdikleri birbirinden eğlenceli etkinliklerde buluşturdu.

Çocuklar, Forum Mersin'de robotik kodlama yapmayı öğrendi, System.String[]

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlediği Robotik Kodlama Atölyelerinde, çocukları, hayal güçlerini geliştirdikleri birbirinden eğlenceli etkinliklerde buluşturdu.


Alışveriş merkezinde 18-19 Ocak tarihlerinde 13.00-17.00 saatleri arasında Forum Sanat'ta gerçekleştirilen robotik kodlama atölyelerinde çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de robotik kodlama yapmayı öğrendi.


Etkinliğe katılan çocuklara boyama kitabı da hediye edildi.


Forum Mersin Robotik Kodlama Atölyesine katılarak sömestr tatilini daha renkli ve eğlenceli hale getiren çocuklar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok güzel zaman geçirdiklerini söylediler. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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