Son Dakika Haberleri: Çocuklar, Forum Mersin'de sokak hayvanları için barınak yaptı
Son Dakika Güncel Çocuklar, Forum Mersin'de sokak hayvanları için barınak yaptı

Çocuklar, Forum Mersin'de sokak hayvanları için barınak yaptı

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atarak, çocukların katılımıyla sokak hayvanları için atık malzemelerden barınak yapım atölyesi düzenledi.

Çocuklar, Forum Mersin'de sokak hayvanları için barınak yaptı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atarak, çocukların katılımıyla sokak hayvanları için atık malzemelerden barınak yapım atölyesi düzenledi.


Çocuklar, hafta sonunda Forum Mersin'de hem eğlenceli hem anlamlı bir etkinliğe katıldı. Hayvanları Koruma Günü kapsamında, özel bir kolejle işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, sadık dostlar için Sanatçılar Meydanında barınak yaptı. Yaklaşan soğuk hava koşullarında sokakta yaşayan hayvanların en büyük ihtiyacı olan barınakların yapımına 150'den fazla çocuk katkıda bulundu.


Çocuklar, sahipsiz hayvanlar için atık malzemelerden hazırladıkları birbirinden sevimli barınakları etkinliğin ardından sokak hayvanlarına götürdü. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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